Всемирный фонд природы признали нежелательной организацией в России

Организацию добавили в перечень из-за нарушения прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.
Фонд стал нежелательным по решению Генпрокуратуры РФ.
Ранее Генпрокуратура РФ признала Гринпис нежелательной организацией.
Министерство юстиций РФ внесло Всемирный фонд природы (WWF) в список нежелательных организаций в РФ, сообщает ТАСС.
Организацию добавили в перечень из-за нарушения прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.
Фонд стал нежелательным по решению Генпрокуратуры РФ.
Ранее Генпрокуратура РФ признала Гринпис нежелательной организацией.
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