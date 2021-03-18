«Я благодарен правоохранительным органам»: глава Алтая высказался по поводу взяток в минздраве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поблагодарил силовые структуры за эффективную работу, в частности, по выявлению коррупции, написал Telegram-канал НГА.

«Я благодарен правоохранительным органам Республики Алтай, органам прокуратуры за проводимую эффективную работу по контролю за законностью расходования средств, выделяемых в рамках национальных проектов, федеральных программ, на борьбу с коронавирусной инфекцией, по выявлению преступлений коррупционной направленности», — заявил Хорохордин на совещании в правительстве 18 марта.

Он сообщил, что комиссия по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата правительства проводит проверку по делу о взятке, которую получил министр здравоохранения республики Сергей Коваленко и его помощник.

По результатам проверки примут «соответствующие решения».

«Анатолий Борисович (прокурор Республики Алтай Богданчиков — прим. ред.), я обращаюсь к вам за поддержкой по поводу проверки на пример соблюдения антикоррупционного законодательства членов правительства, других должностных лиц, принимающих решения и связанных с реализацией проектов», — попросил глава региона.

Взятка министра здравоохранения Республики Алтай. altai.sledcom.ru

Также он поручил минэкономразвития изучить опыт других регионов в части централизации закупок и внести предложения по изменению структуры определения поставщиков для заказчиков Республики Алтай.

«Нам нужно исключить саму возможность коррупционных проявлений», — считает Хорохордин.

Взятки в алтайском минздраве

11 марта на основании ходатайства следователя министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие выяснило, что с марта 2020 по февраль 2021 года министр и его помощник несколько раз получали от руководства фирм-поставщиков взятки в качестве вознаграждения за заключение контрактов и предоставление преимуществ на аукционах по поставке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

Министр здравоохранения Республики Алтай в суде. altai.sledcom.ru

Потом обвинения предъявили четырем предпринимателям из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.

Двое из них в сговоре передали чиновникам 13 млн рублей, другие отдали 2,6 млн рублей и 620 тыс. рублей.

Тайник с миллионами обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.