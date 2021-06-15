«Я ответил честно»: Байдена спросили, продолжает ли он считать Путина убийцей

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита журналисты сообщили Байдену, что Путин во время своего недавнего интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что президент США назвал его убийцей.
Когда же у американского лидера спросили, продолжает ли он считать Путина убийцей, он ответил: «Я тоже смеюсь».
После этого, как сообщает РБК, Байден несколько раз попытался выразить свою мысль и в итоге сказал: «Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно».
Напомним, весной текущего года журналист ABC News спросил Джо Байдена, считает ли он Владимира Путина.
На это американский президент ответил: «Ммм, да».
Сам Путин, реагируя на такие слова, вспомнил детскую поговорку и отметил: «Кто как обзывается, тот так и называется».
«Вы знаете, я вспоминаю, в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: „Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы», — добавил Путин.