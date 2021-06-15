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Политика

«Я ответил честно»: Байдена спросили, продолжает ли он считать Путина убийцей

Президент США Джо Байден витиевато ответил на вопрос, продолжает ли он считать Владимира Путина убийцей.

Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден.
CC0

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита журналисты сообщили Байдену, что Путин во время своего недавнего интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что президент США назвал его убийцей.

Когда же у американского лидера спросили, продолжает ли он считать Путина убийцей, он ответил: «Я тоже смеюсь».

После этого, как сообщает РБК, Байден несколько раз попытался выразить свою мысль и в итоге сказал: «Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно».

Напомним, весной текущего года журналист ABC News спросил Джо Байдена, считает ли он Владимира Путина.

Владимир Путин, президент РФ.
Владимир Путин, президент РФ.
er.ru

На это американский президент ответил: «Ммм, да».

Сам Путин, реагируя на такие слова, вспомнил детскую поговорку и отметил: «Кто как обзывается, тот так и называется».

«Вы знаете, я вспоминаю, в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: „Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы», — добавил Путин.

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