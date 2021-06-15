«Я ответил честно»: Байдена спросили, продолжает ли он считать Путина убийцей

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита журналисты сообщили Байдену, что Путин во время своего недавнего интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что президент США назвал его убийцей.

Когда же у американского лидера спросили, продолжает ли он считать Путина убийцей, он ответил: «Я тоже смеюсь».

После этого, как сообщает РБК, Байден несколько раз попытался выразить свою мысль и в итоге сказал: «Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно».

Напомним, весной текущего года журналист ABC News спросил Джо Байдена, считает ли он Владимира Путина.

Владимир Путин , президент РФ. er.ru

На это американский президент ответил: «Ммм, да».

Сам Путин, реагируя на такие слова, вспомнил детскую поговорку и отметил: «Кто как обзывается, тот так и называется».