Январское послание Путина стало рекордным «по поверившим» в перемены

Большинство россиян считают, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступил в 2020 году, изменит жизнь в стране, пишет РБК со ссылкой на опрос « Левада-центра ».

Социологи выяснили, что 61% россиян считают январское послание знаковым — оно окажет серьезное влияние на жизнь России. В последний раз с таким доверием жители отнеслись к обращению главы государства в 2006 году.

Лишь 35% опрошенных уверены, что влияния на жизнь страны послание не окажет. Примечательно, что рекорд по «неверящим» зафиксирован в 2012 году — тогда их количество составило 45%. Исторического минимума число не считающих послание значимым достигло в 2006 году (29%).

Доля следивших за посланием достигла 78%. Больше было только в 2014 году (после присоединения Крыма) — 84%. Исторический минимум зафиксирован в 2012 году — 63%.

Среди опрошенных смотрели послание по телевизору или в интернете — 24% (это максимум с 2006 гогда). В 2019 году — 21%. Исторический минимум зафиксирован в 2012 году — 11%.

Опрос проведен 23−29 января среди 1603 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Статистическая погрешность — 3,4%.

Напомним, ранее ВЦИОМ пришел к выводу, что почти 80% опрошенных считают поправки важными. Примечательно, что ранее подобный опрос проводил «Левада-центр» и результаты оказались следующими: 47% полагают, что поправки вносятся в интересах самого президента.