За развитие Сибири: Путин учредил новую государственную награду

Медалью будут награждать российских граждан, отличившихся заслугами по развитию этих регионов.
Например, в сфере госстроительства, экономики, промышленного производства, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, указывает Газета.Ru.
За особые заслуги эта медаль может предоставляться и гражданам иностранных государств.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин подписал об учреждении в России звания «Мать-героиня». Звание «Мать-героиня» будут присваивать россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.