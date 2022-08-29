29 августа
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Политика

За развитие Сибири: Путин учредил новую государственную награду

Президент РФ Владимир Путин учредил новую государственную награду — медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Медалью будут награждать российских граждан, отличившихся заслугами по развитию этих регионов.

Например, в сфере госстроительства, экономики, промышленного производства, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, указывает Газета.Ru.

За особые заслуги эта медаль может предоставляться и гражданам иностранных государств.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал об учреждении в России звания «Мать-героиня». Звание «Мать-героиня» будут присваивать россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

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