За выпас теленка на Красной площади американке запретили въезд в Россию на 40 лет

Американка в начале февраля выгуливала теленка на Красной площади в Москве. По ее словам, она купила животное на «Авито» и решила выгулять его.

Женщине запретили въезд в Россию на 40 лет — до 2063 года, сообщает ТАСС.

Дело в том, что она проживала в России без регистрации, говорится в судебных материалах. И якобы не знала о том, что это нужно сделать в соответствии с законодательством. А приехала в Россию по туристической визе.

В начале февраля Тверской суд Москвы назначил гражданке США 13 суток административного ареста и штраф в размере 20 тыс. рублей, напоминает bfm.ru.

Девушка известна тем, что часто меняет страны и всегда живет в доме со скотом. Так, в Лондоне и Польше она жила с поросятами. Таким образом она пытается привлечь внимание к правам животным и отговорить людей есть домашний скот.

Ранее домашняя тигрица по кличке Матильда сбежала из частного жилого дома в Рязани.