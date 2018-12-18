Закон о «политпедофилах». За вовлечение детей в несогласованные акции будут наказывать штрафом

Закон об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции приняла Госдума 18 декабря, передает RT. Виновных будут штрафовать, подвергать аресту или заставлять отрабатывать.

Этот законопроект внесли в парламент еще весной после прокатившейся по стране волны протестных акций, в которых принимали участие подростки.

В качестве меры наказания закон предполагает для граждан ввести административные штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Либо штраф может быть заменен на обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц предусматривается штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее депутат-единоросс Евгений Ревенко, один из авторов законопроекта, назвал людей, вовлекающих подростков в несанкционированные акции, «политическими педофилами».