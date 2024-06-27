Законопроект о запрете чайлдфри готовят в Минюсте РФ

Об этом заявил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов:

"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей", – сказал министр.

Также он отметил, что подобные идеологии приравниваются к экстремизму.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что идеология чайлдфри не популярна среди российской молодежи. Однако по его словам,с 2012 года в стране растет молодых россиян, которые отказываются от рождения ребенка.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете административного ареста отцов-одиночек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале