Замминистра спорта российского региона «отделался» выговором за отдых на Шри-Ланке

Комиссия по этике рекомендовала главе минспорта сделать своему подчиненному выговор с занесением в трудовую книжку. Глава ведомства согласился с доводами комиссии и сказал, что это оптимальное решение.
Что произошло
Соболев провел новогодние праздники на Шри-Ланке и сделал там предложение своей девушке, о чем сообщил подписчикам в своих соцсетях, указывает Газета.Ru.
Дело в том, что после скандалов региональным чиновникам «рекомендовали» не отдыхать за рубежом. Это случилось после отпусков двух депутатов в Мексике и ОАЭ.
Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев опубликовал видеопривет во время отдыха в Мексике. Васильев на пляже пил коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»
Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко уехал во время новогодних праздников в отпуск в Дубай, откуда постил фото.
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