Замминистра спорта российского региона «отделался» выговором за отдых на Шри-Ланке

Первый замминистра спорта Ульяновской области Максим Соболев получит дисциплинарное взыскание за отпуск на побережье Шри-Ланки на новогодних каникулах, сообщает 73online .

Комиссия по этике рекомендовала главе минспорта сделать своему подчиненному выговор с занесением в трудовую книжку. Глава ведомства согласился с доводами комиссии и сказал, что это оптимальное решение.

Что произошло

Соболев провел новогодние праздники на Шри-Ланке и сделал там предложение своей девушке, о чем сообщил подписчикам в своих соцсетях, указывает Газета.Ru.

Дело в том, что после скандалов региональным чиновникам «рекомендовали» не отдыхать за рубежом. Это случилось после отпусков двух депутатов в Мексике и ОАЭ.

Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев опубликовал видеопривет во время отдыха в Мексике. Васильев на пляже пил коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко уехал во время новогодних праздников в отпуск в Дубай, откуда постил фото.