Зампред Совбеза РФ отреагировал на угрозу удара Украины по Крымскому мосту

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем в своем Telegram-канале прокомментировал заявление руководителя Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о возможном ударе ВСУ по Крымскому мосту, пишет Газета.Ru.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в соцсети.

Что именно может стать ответной целью для России, зампред Совбеза так не пояснил.

Но на Украине пока признают, что у страны нет средств, необходимых для атаки на транспортный переход между Керченским и Таманским полуостровами.

Крымский мост

Строительство Крымского моста было завершено в декабре 2019 года.

Транспортный переход обеспечил стабильное соединение Крымского полуострова с Россией в обход украинской территории, став самым длинным из когда-либо построенных мостов в современной российской истории.