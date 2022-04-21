Зампред Совбеза РФ отреагировал на угрозу удара Украины по Крымскому мосту

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в соцсети.
Что именно может стать ответной целью для России, зампред Совбеза так не пояснил.
Но на Украине пока признают, что у страны нет средств, необходимых для атаки на транспортный переход между Керченским и Таманским полуостровами.
Крымский мост
Строительство Крымского моста было завершено в декабре 2019 года.
Транспортный переход обеспечил стабильное соединение Крымского полуострова с Россией в обход украинской территории, став самым длинным из когда-либо построенных мостов в современной российской истории.