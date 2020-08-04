Западные СМИ предупредили о «сюрпризе», который готовит Путин

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента РФ Владимира Путина, которые он может предпринять в августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны, предупредил телеканал CNBC.

Российский лидер столкнулся с некоторыми сложностями на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, считают эксперты.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП России снизится на 6%. При этом в настоящее время около 18 млн россиян живут за чертой бедности. И число таких граждан может стать еще большим.

На этом фоне, считает CNBС, российский президент может организовать сюрприз для своих западных коллег и пойти на неожиданные меры, надеясь вернуть влияние внутри страны, а заодно укрепить позиции России на международной арене, пишет Lenta.ru.

Кавказ , Крым , Сирия

Подобные сюрпризы Москва уже преподносила в 2008-м, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии, в 2014-м, когда был присоединен Крым, и в 2015-м, когда Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии, пишет канал.

«В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной», — отмечает CNBС.

Особенно вероятным подобное развитие событий выглядит в связи с тем, что США сейчас тоже испытывает серьезные трудности из-за широкого распространения коронавируса, экономического спада и охвативших американские города протестов.

На руку Путину могут сыграть разногласия, которые существуют между США и Европой, а также между европейскими государствами, и российский лидер может в очередной раз попытаться усилить влияние Москвы в мире.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. kremlin.ru

Белоруссия

Сделать это, отмечает телеканал, российское руководство может за счет поглощения Белоруссии. По мнению CNBC, Путин может воспользоваться «нарастающими волнениями в Белоруссии и спорными президентскими выборами» в качестве предлога, чтобы выступить в роли «национального освободителя».

В результате Белоруссии придется противостоять попыткам России поглотить ее, считают эксперты.

ЧВК

29 июля в Белоруссии задержали 33 человек. Власти республики считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

То, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, — это «инсинуации», считает пресс-секретарь президента РФ Песков.

По данным спецслужб Белоруссии, на территорию республики «прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки». Среди задержанных оказался 31-летний уроженец Алтайского края Сергей Маслов — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1».

В России в ответ заявили, что Москва не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела других стран, в особенности это касается Белоруссии.