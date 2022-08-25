Запретный город: восемь особняков для защиты от покушения построили для Ким Чен Ына

Дома сфотографировали со спутника-разведчика.
Новые особняки находятся в так называемом «Запретном городе», где живет и работает Ким Чен Ын и другие ключевые представители северокорейской элиты, указывает Lenta.ru.
Для врагов
Одна из причин строительства — усложнить поиск местонахождения Ким Чен Ына, чтобы коварные враги не знали, где он спит, и не смогли совершить удар.
Кошки-мышки
По мнению экспертов, особняки — раунд в политической игре в «кошки-мышки», в которой лидер Северной Кореи всегда ускользает от фиксации своего местоположения спутниковыми снимками. Иногда для этого используют ложные кортежи и подземные сооружения.
Двойник
Ранее выдавший себя за Ким Чен Ына мужчина сорвал избирательную кампанию в Австралии.
Плач
Между тем жители Северной Кореи плакали, когда увидели по телевизору своего похудевшего лидера.