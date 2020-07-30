Запрос на справедливость. Почему смертельная драка в Барнауле стала «политическим вопросом»

Смертельная драка в районе Старого базара, случившаяся в Барнауле в ночь на 27 июля, возымела эффект настоящей информационной бомбы, получила невероятный резонанс и практически сразу стала вопросом не только общественным, но и политическим. Почему криминальный сюжет обрел такой неожиданный подтекст — в материале altapress.ru.

Реакция первых лиц

Напомним, гибель барнаульца Павла Рохлова в результате конфликта, случившегося в центре краевой столицы, сразу же приковала к себе огромное внимание, выйдя за пределы нашего города на федеральный уровень.

Потасовка попала в объективы камер, и видео с места событий очень быстро облетело всю страну. «Градус» этой истории повысил тот факт, что участником конфликта и главным подозреваемым по возбужденному в связи с трагическими событиями делу стал Михаил Старцев, ранее занимавший боксом.

Еще одной участницей конфликта оказалась Лилия Ворогушина — жительница Барнаула, которая в свое время демонстрировала выдающиеся достижения в кикбоксинге.

Таким образом, эта история сразу же стала поводом для некоего условного противостояния «простых людей» и «спортсменов».

Массовая драка в Барнауле. vk.com/incident22.

Произошедшее прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость. Преступление получило серьезный общественный резонанс. Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования», — написал он в своем Instagram.

Глава региона также подчеркнул, что «такого в нашем крае нельзя допускать».

Эти слова также вызвали бурную реакцию в обществе, жители края активно комментировали эту заметку. Многие выразили благодарность Виктору Томенко за реакцию на происходящее, кто-то высказал недоумение в духе «почему соучастники задержанного все еще на свободе».

Виктор Томенко Анна Зайкова

Позже о случившемся высказался и глава регионального министерства спорта Алексей Перфильев. Он заверил, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Что же касается своего отношения к произошедшему, то чиновник добавил: «Подобное недопустимо. Виновные должны понести наказание».

Свою реакцию после смертельной драки обозначила и администрация краевой столицы. В мэрии приняли решение об усилении мер безопасности в районе Старого базара во избежание повторения подобных случаев. Речь идет об установке дополнительных камер видеонаблюдения, появлении в этом районе стационарного пункта полиции и патрулировании местности.

Общество желает справедливости

Комментируя развитие ситуации после смертельной драки, лидер фракции «Справедливая Россия» в региональном заксобрании Александр Молотов, отметил, что вся эта история в очередной раз ярко показывает — у общества существует сильный запрос на справедливость.

Александр Молотов. Анна Зайкова

«Мне, как юристу, трудно рассуждать об этом вопиющем случае, не зная всех подробностей и деталей дела. Ясно одно, что ситуация, непосредственно связанная с самой дракой, неоднозначная. В том же, почему все получает такой оборот, мы ясно видим, что у общества есть очевидный запрос на справедливость», — подчеркивает он.

По мнению политика, острота споров и реакций на произошедшее, опасения, которые люди высказывают относительно того, а понесут ли виновные неотвратимое наказание, говорят о том, что граждане в целом не доверяют власти.

По словам Александра Молотова, сегодня люди пытаются донести представителям власти, что они жаждут справедливости во всем — и в плане безопасности на улице, и в плане своего экономического положения.

Массовая драка в Барнауле. instagram.com/sveta_roh/

Люди напряжены

Примерно в том же духе высказывается и лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

«Наше общество настолько нервно напряжено, что сегодня спровоцировать его может практически любая история. На этом примере мы видим, что люди испытывают скепсис относительно того, как будут развиваться события. Они хотят справедливости, видят, насколько люди незащищены», — указывает собеседница.

Также Мария Прусакова склонна называть реакцию барнаульцев на произошедшее своеобразным «синдромом Хабаровска» и проводит параллели с тем, как совсем недавно гибель чернокожего американца Джорджа Флойда спровоцировала в США волну протестов, насилия и социальной нестабильности.

Мария Прусакова. Олег Богданов «Главная функция власти — защищать, обучать и лечить. Но на деле люди этого не видят. В обществе существует большой градус недоверия», — добавила она.

Смена парадигмы взаимодействия власти и общества

По мнению политолога Константина Лукина, произошедшая трагедия является вопиющим событием.

«Оно произошло в центре города, под камеры и сразу же вышло в публичное пространство. Отсюда был сформирован посыл, что общество не хочет, чтобы ситуация сошла на нет и что-то попросту замолчали», — отмечает эксперт.

По словам собеседника, тот резонанс, который получила эта история, показывает, что прямо сейчас происходит смена парадигмы взаимодействия власти и общества.

Константин Лукин. Анна Зайкова

«Запрос на это существовал уже давно. Но сейчас мы видим ускорение всех процессов. Социальные сети стали мощным механизмом воздействия на общественное мнение, технологии шагнули вперед и за счет всего этого выстраивается новый диалог между обществом и властью», — подчеркивает Константин Лукин.

Сам процесс изменения модели взаимодействия власти и общества эксперт характеризует понятием «новая искренность».

Между тем, расследование резонансного уголовного дела продолжается. За тем, как развиваются события вокруг этой истории, как представляется, теперь уже следит весь город, если не вся страна.