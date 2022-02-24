Зеленский предложил Путину вернуться на путь мира

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook опубликовал обращение, в котором предложил вернуться на путь мира, сообщает Lenta.ru .

«Не Украина выбрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь мира», — отметил Зеленский в подписи к видео.

В обращении он обратился к населению и представителям российской власти.

«Если вы нас слышите. Если вы нас понимаете. Если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, обращайтесь к президенту своей страны. Мы — украинцы, мы находимся на своей земле», — сказал Зеленский.

Ранее группа украинских депутатов призвала Зеленского немедленно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

На данные момент российские военные заняли часть украинской территории и держат под контролем города, не входящие в Донецкую и Луганскую области.