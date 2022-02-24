100+. В банках Барнаула подскочили курсы валют на фоне военной операции России

В Барнауле в ряде банков курс евро и доллара, по которому валюту можно купить, перевалил за 100 рублей. В других курс покупки доллара еще не достиг этой психологической границы, но приближается к ней — ситуация может измениться в течение дня.

В Сбербанк-онлайн курс покупки доллара — 101,80, евро -115,84. Продать банку американскую валюту можно за 84,25 рубля, европейскую — за 93 рубля.

При покупке в банковских офисах (а не онлайн) курс может зависеть от размера покупаемой суммы: так в офисе Сбера на пр. Красноармейском, 58 в Барнауле 1 доллар стоит 101,96 рублей при покупке до $1 тыс. Если сумма больше — курс 101,42. Но в других офисах курсы могут отличаться.

В целом курсы довольно динамично обновляются. В «Ак Барсе» доллары продавали по 110,25, евро — по 121,20 рублей — это последние данные, которые приводит banki.ru.

На Мосбирже на всех рынках остановили торги — курс доллара уперся в верхнюю планку.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

При этом жители многих украинских населенных пунктов сообщают о взрывах, в соцсетях публикуют видео. В Минобороны РФ заявили, что подавили ПВО.

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