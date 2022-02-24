Лукашенко объявил об экстренном совещании с Генштабом вооруженных сил

«Сегодня примерно в 5 утра состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе», — отмечает издание.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к российским и украинским гражданам. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Российский лидер назвал действия РФ самозащитой от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны России заявили, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.