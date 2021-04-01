«Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет»: Навальный объявил голодовку

«Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы, вот и объявляешь. Вернее, парочка еще есть, но их лучше приберечь», — пояснил оппозиционер.