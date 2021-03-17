Журналисты посчитали, сколько денег потратил Алтайский край на прием Мишустина

На суточный приезд председателя правительства России Михаила Мишустина власти Алтайского края потратили не менее 1,04 млн рублей, вычислила Тайга.инфо по контрактам на Госзакупках.

Самая большая сумма ушла на транспорт. Аренда автомобилей, автобусов и микроавтобусов обошлась в 700 тыс. рублей. Отмечается, что час аренды 15 единиц техники стоил краевой казне примерно 25 тыс. рублей.

Главу кабмина сопровождали четыре седана бизнес и премиум-класса, четыре микроавтобуса (на 64 места), четыре автобуса (на 156 мест), два внедорожника и минивэн.

Подрядчиком по транспорту выступило учреждение «Автохозяйство № 1», которое возглавляет экс-начальник регионального управления соцзащиты Сергей Дикарев.

300 тыс. рублей краевое управделами потратило на питание чиновников.

В госконтрактах не раскрывается, какие продукты и блюда подавались, но известно, что подрядчиками выступила «Горная Аптека» (контракт на 54,6 тыс. рублей) и «Столовая администрации края» (291,5 тыс.).

Михаил Мишустин в Барнауле. altapress.ru.

Кстати, чем кормят в правительственной столовой, altapress.ru уже узнавал.

Также премьер подкрепился и во время визита в школу № 53. Чиновникам подали обычный школьный обед — суп из сайры, гречку с подливкой и котлетой, а также компот.

У соседей

Республика Алтай потратила на прием Мишустина от двух до трех млн рублей. Основная часть ушла на аренду машин — 1,73 млн рублей.

Республиканские чиновники взяли фургон-рефрижератор Hino Ranger, грузовик Mitsubishi Fuso, пять внедорожников Toyota Land Cruiser 200, пять микроавтобусов Mercedes и Volkswagen (на 115 мест), два люксовых Mercedes-Benz S-класса и автобус Yutong ZK6122H9 (на 51 место).

Банкет в музее Анохина стоил дешевле, чем в правительственной столовой Алтайского края, 225 тыс. рублей.

Михаил Мишустин в Республике Алтай. правительство Республики Алтай

Кормила чиновников компания «Фуд Сервис Алтай». Известно, что в меню могли быть куриные сердечки, запеченные в беконе, утиная грудка в апельсиновом соусе, рулетики из слабосоленой семги с творожным кремом, стейк из тайменя на гриле, валованы с красной икрой, бифштекс из марала под клюквенным соусом и грузди домашнего посола.

Управделами правительства Алтая также заключило контракт на 41,4 тыс. рублей для официального приема в аэропорту и три контракта на сумму 947 тыс. рублей на поставку многофункциональных устройств, шредера, телефона-факса, ноутбука, телевизора диагональю 55 дюймов и батареек.

16 марта правительство России опубликовало перечень поручений, которыми озадачил подчиненных Михаил Мишустин после визита на Алтай.