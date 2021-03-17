Журналисты посчитали, сколько денег потратил Алтайский край на прием Мишустина

Самая большая сумма ушла на транспорт. Аренда автомобилей, автобусов и микроавтобусов обошлась в 700 тыс. рублей. Отмечается, что час аренды 15 единиц техники стоил краевой казне примерно 25 тыс. рублей.
Главу кабмина сопровождали четыре седана бизнес и премиум-класса, четыре микроавтобуса (на 64 места), четыре автобуса (на 156 мест), два внедорожника и минивэн.
Подрядчиком по транспорту выступило учреждение «Автохозяйство № 1», которое возглавляет экс-начальник регионального управления соцзащиты Сергей Дикарев.
300 тыс. рублей краевое управделами потратило на питание чиновников.
В госконтрактах не раскрывается, какие продукты и блюда подавались, но известно, что подрядчиками выступила «Горная Аптека» (контракт на 54,6 тыс. рублей) и «Столовая администрации края» (291,5 тыс.).
Кстати, чем кормят в правительственной столовой, altapress.ru уже узнавал.
Также премьер подкрепился и во время визита в школу № 53. Чиновникам подали обычный школьный обед — суп из сайры, гречку с подливкой и котлетой, а также компот.
У соседей
Республика Алтай потратила на прием Мишустина от двух до трех млн рублей. Основная часть ушла на аренду машин — 1,73 млн рублей.
Республиканские чиновники взяли фургон-рефрижератор Hino Ranger, грузовик Mitsubishi Fuso, пять внедорожников Toyota Land Cruiser 200, пять микроавтобусов Mercedes и Volkswagen (на 115 мест), два люксовых Mercedes-Benz S-класса и автобус Yutong ZK6122H9 (на 51 место).
Банкет в музее Анохина стоил дешевле, чем в правительственной столовой Алтайского края, 225 тыс. рублей.
Кормила чиновников компания «Фуд Сервис Алтай». Известно, что в меню могли быть куриные сердечки, запеченные в беконе, утиная грудка в апельсиновом соусе, рулетики из слабосоленой семги с творожным кремом, стейк из тайменя на гриле, валованы с красной икрой, бифштекс из марала под клюквенным соусом и грузди домашнего посола.
Управделами правительства Алтая также заключило контракт на 41,4 тыс. рублей для официального приема в аэропорту и три контракта на сумму 947 тыс. рублей на поставку многофункциональных устройств, шредера, телефона-факса, ноутбука, телевизора диагональю 55 дюймов и батареек.
16 марта правительство России опубликовало перечень поручений, которыми озадачил подчиненных Михаил Мишустин после визита на Алтай.