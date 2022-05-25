«Аэрофлот» запустил рейсы из Барнаула в Москву из-за повышенного спроса

С 11 июня авиакомпания «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы из Барнаула в Москву из-за повышенного спроса, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.

В аэропорту подчеркнули, что благодаря данному рейсу, помимо Домодедово и Внуково, барнаульцы смогут прибыть и в аэропорт Шереметьево.

Вылет из Москвы в 00:35, прибытие в Барнаул в 08:45. Из Барнаула в Москву вылет в 9:55, прибытие в 10:25. Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Стоимость билетов — от 12 450 рублей в одну сторону.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Барнаулом.

Первый полет пройдет 21 июня, стоимость билетов в районе 2 тыс. рублей.