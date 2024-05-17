Возраст владельца аккаунта устанавливают благодаря интеграции с сервисом МТС ID. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в привязке к номеру телефона аккаунта.

Большое количество поездок дети и подростки совершают через аккаунты совершеннолетних людей. Передача аккаунта лицу, не достигшему 18 лет, запрещена правилами сервиса. В этом случае совершеннолетнего пользователя тоже ждет блокировка.

Данные о поездках детей сервису также передают сотрудники ГИБДД по итогам рейдов.

Сервисы аренды электросамокатов также анонсировали ужесточение штрафов. Сейчас взыскания составляют 500–800 рублей. Санкции хотят увеличить до нескольких тысяч рублей и до нескольких десятков тысяч – за «самые тяжелые нарушения».

Ранее руководитель «Изумрудного» Вакаев предложил решение проблемы с электросамокатами в парке.

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