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Алтайских жителей «заманивают» на фильм «Чернобыль» Козловского бесплатным попкорном

На улицах Рубцовска местные жители увидели объявление о необычной акции кинотеатра «Жемчужина».

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского
Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского
Кинопоиск

Каждому, кто сфотографирует объявление, опубликует его в соцсетях и покажет пост на кассе при покупке билета на фильм «Чернобыль» режиссера и актера Данилы Козловского — получит в подарок стакан с попкорном.

Рубцовчане заметили, что подобная акция довольно странная для такого фильма. «Неужели кто-то сможет наблюдать за страшными и трагическими событиями Чернобыля, уплетая при этом попкорн?», — отметила одна из жительниц города.

На большие экраны фильм «Чернобыль» вышел на прошлой неделе. В качестве режиссера и исполнителя главной роли выступил Данила Козловский.

В картине рассказывается история обычного пожарного Алексея Карпухина, который живет в Припяти. Он пытается наладить отношения с парикмахершей Олей: раньше он был в нее влюблен, но так и не решился взять ее в жены.

Авария на АЭС рушит все планы Карпухина. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Бюджет драмы составляет 690 млн рублей. Создатели утверждают, что их фильм не имеет ничего общего с одноименным сериалом HBO, который полюбился как зрителям, так и критикам.

Пока что картина Козловского лидирует в российском прокате — за два дня она собрала 176 млн руб. Но это не те сборы, на которые рассчитывали его создатели. Эксперты подсчитали, что «Чернобыль» в итоге соберет не более 400 млн руб, пишет «Российская газета».

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