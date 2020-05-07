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8 мая
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Потребитель

Алтайский торговый центр «Эврика» жестко оштрафуют за бюстгальтерную давку

В отношении владельца рубцовского торгового центра «Эврика» началась проверка Роспотребнадзора и полиции за нарушение действующего противоэпидемического режима. Предпринимателю грозит штраф от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Давка в магазине нижнего белья во время режима самоизоляции. Рубцовск.
Давка в магазине нижнего белья во время режима самоизоляции. Рубцовск.
vk.com/obratnaystoronarubcovska.

Напомним, 5 мая в Рубцовске произошло событие, вызвавшее широкий резонанс в стране. Торговый центр «Эврика» устроил распродажу бюстгальтеров с 50%-ной скидкой.

В результате повторился сюжет почти из бессмертного романа «Мастер и Маргарита». Толпа женщин и даже мужчины хлынули в торговый зал в поисках изделия нужного размера.

Инцидент попал в СМИ благодаря депутату АКЗС от КПРФ Веронике Лапиной, которая выложила «ажиотаж вокруг белья» в Telegram-канал.

В итоге, региональный Роспотребнадзор и полиция начали проверку по факту несоблюдения ограничительных мер.

«После объявления акции в магазине, к сожалению, скопилось больше людей, чем допустимо в период соблюдения режима самоизоляции, на место выезжали сотрудники полиции, они провели разъяснительную беседу с гражданами и приняли меры по рассредоточению покупателей. Кроме того составлено 4 протокола за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности «, — сообщила Светлана Ляпунова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее толпа бийчан пришла на открытие магазина во время карантина.

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