Антилояльные. Как бренды пытаются «залезть в голову» покупателям и увеличить продажи

Люди почти перестали обращать внимание на бренды. Большинство из них теперь не покупают, например, шоколад строго определенной марки, а принимают решение стихийно, в магазине, и легко меняют свои предпочтения. В такой ситуации компании и аналитики ритейла изобретают новые способы привлечь внимание капризных покупателей, чтобы нарастить продажи. Рассказываем о некоторых из них.

Краткое содержание

Антилояльность — это отсутствие у покупателя преданности определенному бренду. Он выбирает продукт исходя из цены, упаковки, качества и других параметров.

По данным на 2019 год, только 12% потребителей покупают товары любимых брендов, а 88% готовы пробовать новинки (результаты опроса исследовательской компании Nilsen). Эта тема стала одной из ключевых на конференции «Ритейл будущего», которая состоялась 28−29 ноября в Новосибирске.

Почему люди «разлюбили» бренды

Мария Гаранина, менеджер компании Nilsen, назвала несколько причин антилояльности покупателей.

1. Большое разнообразие товаров. Количество товаров на потребительском рынке растет на 8% (40 тыс. единиц) в год. 2. Падение реальных доходов населения. Людей стала больше волновать цена товара, нежели бренд. 3. Урбанизания. Все больше людей переезжают в крупные города, а там больше разнообразия. 4. Рост информированности. Потребители пресыщены коммерческими коммуникациями, реклама окружает везде — и в реальной жизни, и в онлайне. 5. Дефрагментация ритейла. Компании открывают все больше магазинов разных форматов. 6. Рост промо. Более 60% товаров сейчас продаются по «красным» ценникам. Потребитель знает, что скидку ему дадут в любом магазине.

Антилояльность отражается и на продажах товаров собственных торговых марок (СТМ) сетей. Сейчас за те же деньги можно купить известный бренд, им люди доверяют больше, чем СТМ, поэтому делают выбор в их пользу.

Мода. Одежда. Магазин. СС0

Товарные категории , где антилояльность выше всего бумажная продукция,

бакалея , шоколад и печенье,

шоколад и печенье, хлеб и выпечка,

фруктовые соки. Cвыше 80% покупателей готовы пробовать новое в этих категориях. Товарные категории , где наиболее высокая преданность брендам товары для детей,

алкогольная продукция,

соленые снеки,

средства по уходу за собой ( шампуни , кремы и так далее). 50−76% покупателей готовы пробовать новое в этих категориях. Источник: Nilsen.

Магазин продуктов. СС0

Как теперь больше продавать

В компании Nilsen установили, что современные потребители готовы платить за качество товара и время. Отражение этого тренда — снижение продаж в гипермаркетах и рост популярности магазинов у дома. Их количество в мире за два года увеличилось на 23%.

«Магазины одной сети часто стоят с обеих сторон автодороги. Чтобы уже даже переходить на другую сторону не нужно было», — приводит пример Мария Гаранина.

По ее словам, в рекламных кампаниях сегодня нужно учитывать, с какой аудиторией хочет работать бренд: лояльной, открытой новому (такие люди пользуются определенным брендом, но готовы рассматривать новинки) или с антилояльной.

Витрина СС0

«Бить» нужно точечно, уместно организовывать коммуникации в каждом регионе отдельно. С другой стороны, расширяя охват, компания получает ту обширную аудиторию, которая готова пробовать новое.

Вот что нужно предпринимать, чтобы привлечь внимание покупателя, по версии Nilsen.

1. Предлагать новинки. Раз большинство людей хотят пробовать новое, необходимо пересматривать линейку товаров. 2. Рассказывать про удобство и качество. Если компания повышает качество или удобство использования товара, то об этом нужно сообщать в рекламе или на упаковке. 3. Предлагать товары для ЗОЖ. Тренд по-прежнему силен, привлекает покупателей. Пометки, которые «цепляют»: «эко», «био», «натуральный продукт», «без глютена», «без ГМО», «для веганов». 4. Демонстрировать социальную ответственность. Например, заботу компании об экологии. 5. Улучшать покупательский опыт. Делать так, чтобы покупать ваш товар было удобно и приятно.

На конференции «Ритейл Будущего» спикеры несколько компаний рассказали, что они делают для увеличения продаж в мире, где все хотят попробовать что-нибудь новенькое.

Грузовики Coca-Cola Hellenic. caravan. coca-colahellenic.ru

Coca-Cola: ставят на новинки

Компания Coca-Cola не заинтересована продавать свою продукцию по промоакциям, потому что это снижает цену ее бренда (а он самый дорогой на потребительском рынке). Потому там выбрали другую стратегию. С 2015 года компания уделяет особое внимание выпуску новинок — тогда их выпустили пять, а за последние полтора года уже около 20.

Новинка здесь понимается в широком смысле: изменение упаковки, вкуса напитка, вложения в упаковку и так далее. Например, год назад Coca-Cola заменила бренд холодного чая — с Nestea на Fuzetea. Каждый раз после выпуска новинки компания фиксирует рост продаж, эффект сохраняется и спустя три года.

Еще одна «фишка» — давать человеку товар именно в тот момент, когда он ему нужен. Например, согласно исследованиям соки человек потребляет во время еды. Соответственно, они должны продаваться в ресторанах быстрого питания. Вода требуется во время активности — логична интеграция с фитнес-клубами и так далее.

И кстати, до 2030 года Coca-Cola намерена организовать сбор всей тары из-под собственных напитков и отдавать ее на переработку.

Смартфон. Телефон. СС0

Tele2: трижды цифровые салоны

Компания открывает салоны нового формата «Трижды Digital». Во-первых, она избавляется от бумаги на рекламную продукцию. Это, с одной стороны, позволяет заботиться об экологии, а с другой — ускорять обновление акций в салонах по России.

Во-вторых, Tele2 уменьшает влияние продавцов в магазинах и за счет этого улучшает покупательский опыт. Например, в торговых точках появляются витрины touch and watch («трогай и смотри»). На них выложены гаджеты, а рядом есть большой экран, на котором можно посмотреть подробную информацию о модели и даже реальные отзывы из интернета.

В-третьих, компания избавляется от ценников. Теперь цены на гаджеты указываются прямо на их экранах. Если продается не смартфон, то используется электронный ценник. Это помогло увеличить выручку, оборачиваемость и актуальность ценников.

Читать далее Продавцы в таких салонах не сидят на ресепшн, а перемещаются по площадке и общаются с потребителями. Сами салоны увеличиваются в размерах. А места для них компания ищет с помощью системы анализа больших данных под названием Pythia. Средний чек в таких торговых точках вырос на 73%. Еще одна «фишка», которую внедрила Tele2, — объединение салона с кофейней. В Барнауле, например, есть такая точка с партнерстве с Kuzina. Это тоже пример работы с покупательским опытом.

Ноутбук , соцсети , Интернет. Открытые источники в Интернете ( ССО)

Ozon.ru: удобство прежде всего

Один из крупнейших в России интернет-магазинов Ozon.ru (50 тыс. заказов в день) увеличивает продажи, делая их более удобными для клиента.

В компании выявили четыре фактора, которые сдерживают рост покупок онлайн: отсутствие собственных точек выдачи в регионах, нежелание долго ждать доставку (особенно если речь о товарах повседневного спроса), стихийность покупок, недовольство ассортиментом и ценой.

В ответ на это магазин заключил соглашение с компанией «Обувь России», ее магазины в Сибири и на Дальнем Востоке стали пунктами выдачи товара, в том числе и в Барнауле.

Читать далее Также была введена подписка Ozon Premium, по которой клиенты получают бесплатную доставку, специальные цены на множество товаров и упрощенные условия возврата. Кредитование от банков-партнеров, рассрочка от самого магазина и собственная банковская карта с кэшбеком привязывают покупателей к площадке. Чтобы расширить ассортимент и ценовую политику, Ozon.ru сделал раздел маркетплейсов, где сторонний бизнес может создавать собственные витрины и продавать товары. Сейчас они составляют больше 40% ассортимента в магазине.

Шоппинг. Распродажа СС0

Форматы магазинов будущего

Сейчас ритейл находится на стадии развития 3.0, здесь основной канал продаж — торговые сети. Но мы уже приближаемся к переходному этапу на следующую формацию 4.0, где главной станет онлайн-торговля. Умрут ли обычные магазины? Нет, они будут существовать в других форматах.

1. Магазин жизненного стиля. Похож на обычную квартиру, обставленную в определенной стилистике. Там есть мебель, одежда, декор. Туда можно зайти и купить все, что понравится. 2. Шоурумы. Физический опыт нельзя получить в онлайне, поэтому формат шоурумов продолжит развитие. Например, магазины спортивных товаров станут открывать залы, там можно будет позаниматься йогой и купить для нее все необходимое. 3. Мини-маркеты без кассира. В магазинах площадью 20 кв. метров продавец не нужен. Его заменят автоматизированные системы.

Мода. Одежда. Магазин. СС0

Кроме этого, с помощью торговых точек в офлайне будет уменьшаться время доставки (до 15 минут). Тренд на персонализацию продолжится — каждому клиенту будут предлагать свой набор товаров по акции.

Умные ценники с дополнительной информацией о товаре и цифровые решения, которые позволят увидеть, как что-либо из магазина будет выглядеть в реальной жизни (например, плитка в вашей ванной), станут обыденными.

Источник: myRetailStrategy Partners