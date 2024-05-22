Apple выпустила обновление iOS 17.5.1, которое исправляет ряд ошибок на iPhone. На это обратило внимание издание The Verge.

Прежде всего, обновление направлено на исправление ошибки, связанной с удаленными фотографиями, которые могли появляться в медиатеке смартфона. Пользователи ранее сообщали, что обнаруживали в памяти своих iPhone фотографии, которые были удалены много месяцев или лет назад, включая личные и интимные снимки.

В описании обновления указано, что устранили причину, по которой в редких случаях удаленные фотографии могли вновь появляться в галереи.

Отмечается, что пользователям следует установить обновление как можно скорее, но неизвестно, сколько людей столкнулось с проблемой появления удаленных фотографий.

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