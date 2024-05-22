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Apple исправили ошибку удаленных фотографий на iPhone

Apple выпустила обновление iOS 17.5.1, которое исправляет ряд ошибок на iPhone. На это обратило внимание издание The Verge.

Прежде всего, обновление направлено на исправление ошибки, связанной с удаленными фотографиями, которые могли появляться в медиатеке смартфона. Пользователи ранее сообщали, что обнаруживали в памяти своих iPhone фотографии, которые были удалены много месяцев или лет назад, включая личные и интимные снимки.

В описании обновления указано, что устранили причину, по которой в редких случаях удаленные фотографии могли вновь появляться в галереи.

Отмечается, что пользователям следует установить обновление как можно скорее, но неизвестно, сколько людей столкнулось с проблемой появления удаленных фотографий.

Ранее сообщалось, что в Китае показали первого электрического робота, который может бегать как человек.

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