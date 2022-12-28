28 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Apple обвинили в расизме из-за умных часов

На корпорацию Apple подали в суд. Компанию обвинили в некорректной работе ее умных часов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Apple Watch.
Apple Watch.
unsplash.com.

Иск от жителей Нью-Йорка направил некий Алекс Моралес. Он объяснил, что умные часы неправильно считают его пульс, потому что у него темный цвет кожи.

По его словам, несколько лет подряд Apple игнорирует жалобы от чернокожего населения о том, устройства хуже измеряют насыщение крови кислородом у людей с более темной кожей.

На эту проблему не обращали внимание до пандемии коронавируса, во время которой пульсоксиметры стали очень популярны, говорит Моралес.

По словам журналистов, в 2015 году Apple отмечала, что датчик сердечного ритма в Apple Watch может некорректно работать у некоторых пользователей. Так, на точность измерений могут влиять пигментные пятна и татуировки.

Ранее самый доступный iPhone рекордно подешевел.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость