Apple обвинили в расизме из-за умных часов

На корпорацию Apple подали в суд. Компанию обвинили в некорректной работе ее умных часов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Иск от жителей Нью-Йорка направил некий Алекс Моралес. Он объяснил, что умные часы неправильно считают его пульс, потому что у него темный цвет кожи.

По его словам, несколько лет подряд Apple игнорирует жалобы от чернокожего населения о том, устройства хуже измеряют насыщение крови кислородом у людей с более темной кожей.

На эту проблему не обращали внимание до пандемии коронавируса, во время которой пульсоксиметры стали очень популярны, говорит Моралес.

По словам журналистов, в 2015 году Apple отмечала, что датчик сердечного ритма в Apple Watch может некорректно работать у некоторых пользователей. Так, на точность измерений могут влиять пигментные пятна и татуировки.

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