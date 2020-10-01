Аромат честности. Для кого в России начинает действовать цифровая маркировка парфюмерии и фототоваров

1 октября в России вступает в силу очередной этап обязательной цифровой маркировки продукции. На этот раз для парфюмерии и фототоваров. На каждом выпускаемом товаре из этих двух групп должен быть нанесен код в формате Data Matrix. Отгрузка и приемка продукции будут производиться через электронный документооборот, откуда данные поступят в федеральную систему «Честный знак». Altapress.ru разузнал, чем это обернется для бизнеса и что дает потребителю.

В системе «Честный знак» регистрируются отечественные производители, импортеры, дистрибьюторы, дилеры и магазины. Цель маркировки — борьба с нелегальным оборотом, контрафактом и фальсификатом. Тему маркировки давно продвигает Федеральная налоговая служба, дабы сделать все торговые процессы абсолютно прозрачными, понятными и налоговзымаемыми.

Елена Кузнецова,

руководитель отдела маркировки и электронного документооборота компании «Прокс»:

Система маркировки — это государственная система для отслеживания движения товара, борьбы с контрафактом. Чтобы все участники рынка и, в частности, конечные покупатели могли удостовериться, что товар подлинный, он прошел экспертизу и введен оборот, проверен системой.

Как участникам рынка подготовиться к изменениям

По словам Елены Кузнецовой, прежде всего участникам оборота нужно зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак».

Флакон духов ССО

В случае с парфюмерной продукцией, маркировать остатки не требуется, их разрешено продавать до 30 сентября 2021 года по прежним правилам.

Маркировать товар будет только производитель и импортер, поэтому если с 1 октября в обороте появляется уже маркированный товар, то реализовывать его необходимо по новым правилам.

В случае с фототоварами ситуация иная — если продукция не реализована в магазинах и иных точках продаж до 1 октября, ее необходимо успеть промаркировать до 1 декабря 2020 года, то есть ввести в оборот с соблюдением новых правил.

Елена Кузнецова,

руководитель отдела маркировки и электронного документооборота компании «Прокс»:

В данном случае участник оборота регистрируется в «Честном знаке», описывает свой товар, который у него подпадает под маркировку, заказывает коды маркировки на каждую единицу товара. В системе отражается, что данный товар вводится в оборот, и в дальнейшем участник рынка реализует его с 1 октября 2020 года как маркированный товар.

Фотоаппарат. СС0

Установка нового оборудования и обновление старого

Кроме того, участникам рынка необходимо установить специальное оборудование. Во-первых, следует приобрести 2D-сканер для считывания штрих-кода. Устройство потребуется для продажи, а также приемки маркированного товара.

Во-вторых, отмечает эксперт, нужно «подготовить программное обеспечение», то есть обновить товарно-учетные системы, обновить и прошить онлайн-кассы под маркировку, поскольку при продаже в чеке будет размещен соответствующий тег, по которому в систему «Честный знак» будет отправлена информации о продаже маркированной продукции.

Безусловно, все это потребует от предпринимателей дополнительных затрат. А что достанется потребителю.

Что делать , если обнаружили нелегальный товар

Покупатель получает легальный рынок. По штрихкоду он может проверить легитимность предлагаемого товара, отсканировав его бесплатным приложением «Честный знак». При сканировании он получит информацию, кем и когда была произведена или импортирована данная продукция. А если это подделка, то смело настучать в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор. архив компании «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае

Эта же информация со штрихкода поступает в Роспотребнадзор, который отвечает за контроль выполнения обязательной маркировки. Но рассказать подробнее, как в таких ситуациях будет действовать федеральная служба, пока невозможно, поскольку «на текущий момент такой практики у нас нет», добавляет Елена Кузнецова.

На очереди шины и покрышки

Следующая группа товаров, вступающая в маркировку — шины и покрышки. Этот этап начнется с 1 ноября. Как раз к моменту, когда начнется сезон «переобувания» автомобилей. Особенность маркировки будет состоять в более высоких требованиях к нанесению этикетки.

Елена Кузнецова,

руководитель отдела маркировки и электронного документооборота компании «Прокс»:

Шины — такой товар, который может на складе в сырых условиях храниться, на улице эксплуатируется, перекатывается со склада в магазин. Поэтому в отношении него должны быть повышенные требования к этикетке — для шин рекомендуется наносить специальную этикетку со сверхсильным клеем на резиновой основе, которая не будет отклеиваться.

Допускается хранение шин до 1 марта без маркировки, но только в случае, если товар не идет на продажу.