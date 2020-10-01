Аромат честности. Для кого в России начинает действовать цифровая маркировка парфюмерии и фототоваров

В системе «Честный знак» регистрируются отечественные производители, импортеры, дистрибьюторы, дилеры и магазины. Цель маркировки — борьба с нелегальным оборотом, контрафактом и фальсификатом. Тему маркировки давно продвигает Федеральная налоговая служба, дабы сделать все торговые процессы абсолютно прозрачными, понятными и налоговзымаемыми.
Елена Кузнецова,
руководитель отдела маркировки и электронного документооборота компании «Прокс»:
Система маркировки — это государственная система для отслеживания движения товара, борьбы с контрафактом. Чтобы все участники рынка и, в частности, конечные покупатели могли удостовериться, что товар подлинный, он прошел экспертизу и введен оборот, проверен системой.
Как участникам рынка подготовиться к изменениям
По словам Елены Кузнецовой, прежде всего участникам оборота нужно зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак».
В случае с парфюмерной продукцией, маркировать остатки не требуется, их разрешено продавать до 30 сентября 2021 года по прежним правилам.
Маркировать товар будет только производитель и импортер, поэтому если с 1 октября в обороте появляется уже маркированный товар, то реализовывать его необходимо по новым правилам.
В случае с фототоварами ситуация иная — если продукция не реализована в магазинах и иных точках продаж до 1 октября, ее необходимо успеть промаркировать до 1 декабря 2020 года, то есть ввести в оборот с соблюдением новых правил.
Елена Кузнецова,
руководитель отдела маркировки и электронного документооборота компании «Прокс»:
В данном случае участник оборота регистрируется в «Честном знаке», описывает свой товар, который у него подпадает под маркировку, заказывает коды маркировки на каждую единицу товара. В системе отражается, что данный товар вводится в оборот, и в дальнейшем участник рынка реализует его с 1 октября 2020 года как маркированный товар.
Установка нового оборудования и обновление старого
Кроме того, участникам рынка необходимо установить специальное оборудование. Во-первых, следует приобрести 2D-сканер для считывания штрих-кода. Устройство потребуется для продажи, а также приемки маркированного товара.
Во-вторых, отмечает эксперт, нужно «подготовить программное обеспечение», то есть обновить товарно-учетные системы, обновить и прошить онлайн-кассы под маркировку, поскольку при продаже в чеке будет размещен соответствующий тег, по которому в систему «Честный знак» будет отправлена информации о продаже маркированной продукции.
Безусловно, все это потребует от предпринимателей дополнительных затрат. А что достанется потребителю.
Что делать, если обнаружили нелегальный товар
Покупатель получает легальный рынок. По штрихкоду он может проверить легитимность предлагаемого товара, отсканировав его бесплатным приложением «Честный знак». При сканировании он получит информацию, кем и когда была произведена или импортирована данная продукция. А если это подделка, то смело настучать в Роспотребнадзор.
Эта же информация со штрихкода поступает в Роспотребнадзор, который отвечает за контроль выполнения обязательной маркировки. Но рассказать подробнее, как в таких ситуациях будет действовать федеральная служба, пока невозможно, поскольку «на текущий момент такой практики у нас нет», добавляет Елена Кузнецова.
На очереди шины и покрышки
Следующая группа товаров, вступающая в маркировку — шины и покрышки. Этот этап начнется с 1 ноября. Как раз к моменту, когда начнется сезон «переобувания» автомобилей. Особенность маркировки будет состоять в более высоких требованиях к нанесению этикетки.
Елена Кузнецова,
руководитель отдела маркировки и электронного документооборота компании «Прокс»:
Шины — такой товар, который может на складе в сырых условиях храниться, на улице эксплуатируется, перекатывается со склада в магазин. Поэтому в отношении него должны быть повышенные требования к этикетке — для шин рекомендуется наносить специальную этикетку со сверхсильным клеем на резиновой основе, которая не будет отклеиваться.
Допускается хранение шин до 1 марта без маркировки, но только в случае, если товар не идет на продажу.
Справка. Что уже маркируется
На сегодняшний день в России уже подлежат обязательной маркировке следующие группы товаров: лекарства, обувь, табачная продукция, меховые изделия, велосипеды и рамы к ним.
Эксперимент по маркировке проводится для пива и пивных напитков, кресел-колясок, молочной продукции, упакованной воды, а также товаров легкой промышленности и одежды. ля этих групп товаров маркировка станет обязательной с 1 января 2021 года.
Кроме того, с 2021 года будет запрещено хранить и реализовывать товары легкой промышленности без маркировки. До этой даты сохраняются прежние правила, но уже сейчас можно промаркировать данный товар и отчитаться об этом в систему «Честный знак»