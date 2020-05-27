Автор книг о Гарри Поттере выпустит новую сказочную повесть

Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете сказочную повесть «Икабог» (The Ickabog), написанную более десяти лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Главы повести «Икабог» будут выходить каждую неделю. Ожидается, что в ноябре произведение будет издано в бумажной, электронной и аудиоверсиях.

По словам Роулинг, до недавнего времени повесть читали только двое ее младших детей. О сюжете сказки ничего не известно, кроме того, что «это история о правде и злоупотреблении властью».

«Больше 10 лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название „Икабог“. Всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере написала еще два романа для взрослых и после определенных колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими», — рассказала писательница на своей странице в Twitter.

По словам писательницы, новая бесплатная книга — это подарок для детей и подростков, которые вынуждены проводить время дома во время карантина.