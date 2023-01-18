Банк «Открытие» начал использовать для связи с клиентами короткий номер 800

Банк «Открытие» также начал использовать короткий номер 800 для исходящих звонков своим клиентам.

— Короткий номер 800 прост и узнаваем. Теперь это официальный номер банка «Открытие». Вы можете звонить на него с мобильного из России, а также без опасений принимать с этого номера звонки. По короткому номеру вы сможете получить консультации по любым финансовым вопросам, — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие» Михаил Медведев.