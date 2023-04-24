Банк «Открытие» предлагает защиту в автопутешествиях

«Каско Профессионал» является выгодной альтернативой обычному полису каско и дает гарантированную защиту как в путешествиях на дальние расстояния, так и в поездках в соседний населенный пункт или на дачу.

Дистанционное оформление продукта доступно на сайте банка и займет не более пяти минут. Приобрести полис может любой заинтересованный в защите своего автомобиля, указав только сведения о транспортном средстве и страхователе. Стоимость полиса составляет от 3,3 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от версии автомобиля, срок страхования — от полугода.

В страховое покрытие входит ряд сервисных услуг для автомобилистов: техническая помощь на дороге, вызов эвакуатора, консьерж по подбору автосервиса, оплата такси, правовые консультации, медицинская помощь при ДТП. Программа включает страховые выплаты в случае аварии по вине третьих лиц на сумму до 1 млн рублей либо проведение ремонта на станциях технического обслуживания — партнерах СК «Росгосстрах». Возмещение будет выплачено, даже если у виновника поддельный полис ОСАГО либо отсутствует вовсе.