Банк «Открытие» расширяет программу лояльности МАКС

По новым правилам клиенты могут выбирать наиболее подходящую категорию кешбэка каждый месяц.
В категории «Кешбэк за все» размер кешбэка остался неизменным — до 2% за все покупки.
Также клиенты по своему желанию могут подключить одну из трех новых категорий:
- «Кешбэк за ЖКХ» — 5% за оплату ЖКХ и 1% за оплату покупок;
- «Кешбэк за оплату телефоном» — до 2,5% за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, и 1% при оплате картой;
- «Кешбэк без лимитов» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду — без ограничений по сумме начислений.
Клиенты премиального сегмента и держатели карты «Все что надо» смогут получить еще больше преимуществ.
В категории «Кешбэк за все» по-прежнему — до 3% за все покупки.
В новых категориях:
- «Кешбэк за ЖКХ» — 5% за оплату ЖКХ и 1% за оплату покупок;
- «Кешбэк за оплату телефоном» — до 4% за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, и 1% за все — при оплате картой;
- «Кешбэк без лимитов» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду — без ограничений по сумме начислений.
Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки, стоимость уведомлений по карте, услуги страхования или проценты по кредиту. Кроме того, можно оплачивать со скидкой билеты и отели на travel.open.ru.
Подробнее с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно ознакомиться на сайте банка (условия для премиальных клиентов)
На сайте банка можно также ознакомиться с условиями премиального обслуживания и полным списком дополнительных привилегий статуса Плюс.
Кешбэк в категории «Кешбэк за все» составляет 1,5% для клиентов без статуса; 2% для клиентов со статусом Плюс, Light Премиум и Премиум; 3% для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. и держателей карты «Все что надо».
Кешбэк в категории «Кешбэк за оплату телефоном» за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, установлен на уровне 2% для клиентов без статуса; 2,5% для клиентов со статусом Плюс, Light Премиум и Премиум; 4% для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. и держателей карты «Все что надо».
В категории «Кешбэк за ЖКХ» ежемесячная сумма оплат, на которую начисляется кешбэк, составляет до 3000 руб. для клиентов без статуса; до 5000 руб. для клиентов со статусом Плюс; до 7000 руб. для клиентов со статусом Light Премиум; до 10000 руб. для клиентов со статусом Премиум; до 15000 руб. для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. и держателей карты «Все что надо».