25 апреля
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Потребитель

Банк «Открытие» вводит надбавки по накопительному счету за покупки по картам

Транзакционные надбавки по накопительному счету «Копилка» составят от 0,5 до 1 процентного пункта к базовой ставке 6% - в зависимости от суммы покупок по дебетовым картам банка «Открытие».

За покупки на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей надбавка составит 0,5 процентного пункта, а ставка по «Копилке» — 6,5% годовых. При сумме покупок свыше 100 тысяч рублей ставка по накопительному счету увеличится до 7% годовых.

Подключить надбавку за покупки по дебетовым картам клиенту необходимо самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении*. Надбавка начинает действовать со следующего месяца после подключения и начисляется на один накопительный счет, выбранный клиентом.

Подробнее о транзакционных надбавках к накопительному счету «Копилка» можно узнать на сайте банка.

* Доступно для клиентов в последней версии мобильного приложения для Android.

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