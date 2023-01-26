26 января
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Потребитель

Содовая: пробуем и отвечаем

Содовая — напиток крайне популярный во всем мире. Он освежающий, приятный на вкус и, благодаря оптимально подобранной концентрации солей, еще и полезный. «Содовую» на основе природной артезианской воды уже много лет выпускает «Барнаулький пивоваренный завод». Чтобы она стала лучше, предприятие решило обратиться к своим покупателям и просит ответить на вопррс: Почему вы выбираете воду «Содовая столовая»? Можно выбрать несколько вариантов.

Вода «Содовая столовая» компании БПЗ.
Вода «Содовая столовая» компании БПЗ.
Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.

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