23 марта
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Потребитель

Барнаульский водоканал напоминает абонентам о возможности перехода на электронные квитанции

«Росводоканал Барнаул» информирует абонентов о возможности перехода на электронные квитанции. Современный формат платежного документа имеет ряд плюсов перед своим бумажным аналогом.

Люди с гаджетами в руках.
Люди с гаджетами в руках.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

Электронную квитанцию абонент получает намного оперативнее бумажной версии — уже к 27 числу каждого месяца. Также «платежка» доступна в личном кабинете абонента в любое время и никогда не потеряется. Кроме того, электронный вариант максимально экологичный, ориентированный на сохранение природных ресурсов, — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Для получения электронной квитанции необходимо указать адрес своей электронной почты в личном кабинете на сайте www.sistemagorod.ru или сообщить его в ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» с указанием адреса получателя коммунальных услуг на электронный адрес call_brn@rosvodokanal.ru или по телефону 50−01−01.

Водоканал гарантирует конфиденциальность данных своих клиентов, поэтому абоненты могут быть спокойны, выбирая электронную квитанцию.

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