Барнаульский водоканал назвал должников среди городских УК по итогам первого квартала 2023 года

В «Росводоканал Барнаул» подвели итоги платежной дисциплины первого квартала 2023 года. Ранее компания опубликовала список лидеров среди УК и юридических лиц, теперь раскрывает данные по управляющим компаниям — должникам.

В рейтинге «лидирует» МУП ДЕЗ № 1 Ленинского района г. Барнаула — почти 40 млн рублей и 6 периодов неоплаты, на втором месте — ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» с долгом 22 млн рублей и 3 периодами неоплаты. Третье место занимает ООО «УК ЖЭУ 6 Октябрьского района» с долгом в 10,9 млн рублей и 20 периодов накопления задолженности, четвертое место у «УК Смарт» — 7,7 млн рублей и 5 периодов просрочки, пятое — «УК «Центральная» Центрального района г. Барнаула — 6,1 млн рублей, 6 периодов накопления задолженности.

Задолженность негативно отражается на деятельности водоканала, ведь за счет коммунальных платежей мы реализуем мероприятия. Запланированные в рамках инвестиционной и производственной программ, модернизируем существующую инфраструктуру, — отметил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.