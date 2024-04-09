9 апреля
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Потребитель

Белоруссия запретила ввоз в страну чая российского производства

В Белоруссии запрещена продажа всей продукции российской компании «Орими», сообщает РБК.

Чай.
Чай.
unsplash.com

Такое постановление издал замминистра здравоохранения республики, передает пресс-служба ведомства.

В чае нашли превышение содержания плесени.

Теперь продажа четырех видов пакетированного черного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди» запрещена в Белоруссии.

О компании

«Орими» выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди», а также кофе Jardin и «Жокей».

Ранее алтайские таможенники пресекли ввоз немаркированной Coca-Cola.

Таможенники пресекли грузовик с запрещенной продукцией в пункте пропуска «Веселоярск» совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону, сообщает Алтайская таможня.

Партия напитков Coca-Cola перемещалась из Киргизии без обязательной маркировки. Вес груза составил более 26 тонн.

Товар задержали и передали правоохранителям проведения последующей проверки и принятия процессуального решения.

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