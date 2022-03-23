23 марта
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Потребитель

Больше 40 млрд рублей потратили россияне на шубы в 2021 году

Россияне в 2021 году потратили на шубы на 0,5% меньше денег, чем в 2020 году, ссылается ТАСС на оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Шубы.
Шубы.
открытые источники в Интернете

Как сообщает оператор, больше всего на мех тратили жители Москвы и Московской области — всего свыше 21,8 млрд рублей, Кировской области — 3,3 млрд рублей, Ставропольского края — 2 млрд рублей, Санкт-Петербурга — 1,7 млрд рублей, Челябинской области — 825 млн рублей.

По сравнению с 2020 годом рейтинг почти не изменился: только Санкт-Петербург на четвертом месте сменил Новосибирскую область, рассказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В совокупности россияне в 2021 году купили более 600 тыс. шуб.

«По данным системы цифровой маркировки „Честный знак“, в 2021 году легальный оборот изделий из натурального меха составил 40,1 млрд рублей. Всего жители России купили за год 624 764 изделия», — говорится в сообщении ЦРПТ.

В Центре также напомнили, что легальную шубу можно выбрать через приложение «Честный знак».

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