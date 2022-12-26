Больше 205 тысяч алтайских детей смогут с 1 января получить единое пособие

С 1 января 2023 года алтайское отделение соцзащиты будет предоставлять жителям ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое в ноябре постановил президент Владимир Путин.

Пособие получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, родители первого и третьего ребенка не старше 3 лет, а также с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет.

Размер выплаты для нуждающихся семей составит 50−75−100% детского прожиточного минимума в регионе проживания; для беременной женщины — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, сообщает пресс-служба минсоцзащиты.

«В течение всего 2023 года семьи с детьми, которые уже получают аналогичные выплаты, а также семьи, в которых дети родятся до 1 января 2023 года, могут самостоятельно выбрать: получать выплаты по старым правилам или перейти на единое пособие. <…>Жителям края, уже получающим пособие в максимальном размере, целесообразно продолжать получать уже установленные выплаты до окончания срока, на который они назначены», — рассказала заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

По предварительным прогнозам, единое пособие в Алтайском крае получат более 205 тысяч детей.