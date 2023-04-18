Большинство жителей СФО, Забайкалья и Бурятии готовы потратить на майские каникулы не более 20 тысяч рублей

49% жителей Сибири, Забайкальского края и республики Бурятия не планируют поездки на майские праздники. Тех, кто планирует и забронировал билеты и гостиницы, лишь 6%. Более половины намерены заплатить за свои майские каникулы не больше 20 тысяч рублей. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

39% респондентов намерены провести майские каникулы на даче или в загородном доме. 28% будут отдыхать дома. 21% вообще не планируют отдыхать в эти дни и намерены работать. В путешествие по России собираются 11% опрошенных, за границу — 0%.

Лишь 6% уже забронировали поездку на майские праздники и купили билеты. 62% не бронируют поездку «на майские», потому что не собираются никуда уезжать. 22% не делают этого, потому что не определились окончательно со своими планами. 7% намерены бронировать поездку и покупать билеты в последний момент. Остальные сообщили, что им такая бронь не требуется.

51% опрошенных готов потратить на майские каникулы не больше 20 тысяч рублей. При этом 10% надеются уложиться в 20−50 тысяч, а 2% намерены раскошелиться на 50−100 тысяч рублей. 2% тех, кто отводит на отдых в майские каникулы бюджет в 100−200 тысяч рублей. При этом почти 30% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

* Опрос проведен 10−14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.