18 марта
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Потребитель

Ботиночки и туфельки. Почему и на сколько выросли продажи обуви

Продажи обуви выросли за последние 2 недели. Почему это произошло и сколько «туфелек с ботиночками» стали покупать россияне — в нашем разборе.

Обувь.
Обувь.
СС0
1
Сколько пар обуви продали магазины в марте?

По данным системы маркировки «Честный знак», которые приводит ТАСС, в первые недели марта магазины продали 8,3 млн пар обуви. Отмечается, что это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого месяца.

2
А почему обувь стали покупать чаще, и сколько она стоит?

«На фоне заявлений о приостановке продаж иностранными компаниями сумма расходов населения выросла на 70%", — сообщил изданию замдиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Обувь.
Обувь.
СС0

«По данным системы маркировки средневзвешенная цена одной пары обуви в марте составила 2 651 рубль. В аналогичный период февраля этот показатель был на уровне 2 227 рублей», — добавил эксперт.

3
В России обувь маркируют?

Да. Маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года. Сейчас в системе маркировки работают почти 90 тыс. предприятий: производители, импортеры, логистические компании и ритейл.

4
Зачем маркируют обувь?

Юсупов уточнил, что маркировка уже помогла госорганам «обелить» рынок обуви в России на 35%.

Обувь.
Обувь.
СС0
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