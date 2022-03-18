Ботиночки и туфельки. Почему и на сколько выросли продажи обуви

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Сколько пар обуви продали магазины в марте?

По данным системы маркировки «Честный знак», которые приводит ТАСС, в первые недели марта магазины продали 8,3 млн пар обуви. Отмечается, что это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого месяца.