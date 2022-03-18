Ботиночки и туфельки. Почему и на сколько выросли продажи обуви

По данным системы маркировки «Честный знак», которые приводит ТАСС, в первые недели марта магазины продали 8,3 млн пар обуви. Отмечается, что это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого месяца.
«На фоне заявлений о приостановке продаж иностранными компаниями сумма расходов населения выросла на 70%", — сообщил изданию замдиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
«По данным системы маркировки средневзвешенная цена одной пары обуви в марте составила 2 651 рубль. В аналогичный период февраля этот показатель был на уровне 2 227 рублей», — добавил эксперт.
Да. Маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года. Сейчас в системе маркировки работают почти 90 тыс. предприятий: производители, импортеры, логистические компании и ритейл.
Юсупов уточнил, что маркировка уже помогла госорганам «обелить» рынок обуви в России на 35%.