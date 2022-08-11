11 августа
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Потребитель

Что делать с «лишней» зарплатой, выданной по ошибке, объяснил юрист

При ошибочном перечислении «лишней» зарплаты необязательно что-либо предпринимать, заявил «Прайму» ведущий юрист Европеский Юридической Службы Олег Черкасов.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Сначала следует выяснить причину ошибочного зачисления. По словам эксперта, зарплату, выплаченную сверх нормы — в том числе при неправильном применении трудового законодательства, не могут взыскать.

Однако могут быть и исключения: счетная ошибка; вина работника, признанная органом по рассмотрению трудовых споров; злоупотребление — если это признал суд.

«Работодатель вправе принять решение об удержании из зарплаты не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно начисленных выплат», — подчеркнул Черкасов.

Ранее стало известно, что барнаульцы согласны на меньшую зарплату ради удаленки.

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