Что делать с «лишней» зарплатой, выданной по ошибке, объяснил юрист

Сначала следует выяснить причину ошибочного зачисления. По словам эксперта, зарплату, выплаченную сверх нормы — в том числе при неправильном применении трудового законодательства, не могут взыскать.

Однако могут быть и исключения: счетная ошибка; вина работника, признанная органом по рассмотрению трудовых споров; злоупотребление — если это признал суд.

«Работодатель вправе принять решение об удержании из зарплаты не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно начисленных выплат», — подчеркнул Черкасов.

Ранее стало известно, что барнаульцы согласны на меньшую зарплату ради удаленки.