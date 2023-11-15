Что за светящиеся датчики появились на бийских светофорах

Датчики Г-образной формы дополнительно обозначают зоны перекрестков и пешеходных переходов. Их установили уже на пяти участках города.
Ранее светофор установли на пересечении важных улиц Барнаула.
Световые элементы, дублирующие сигнал светофора, появились на улицах города, сообщает "Бийский рабочий".
Датчики Г-образной формы дополнительно обозначают зоны перекрестков и пешеходных переходов. Их установили уже на пяти участках города.
Ранее светофор установли на пересечении важных улиц Барнаула.
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