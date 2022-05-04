4 мая
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Потребитель

Дефицит кофе в России назвали «страшилками»

МИД назвал страшилками сообщения о дефиците кофе, якобы возможном в России.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

Дмитрий Биричевский — директор департамента экономического сотрудничества МИД — рассказал «Российской газете», что предпосылок для дефицита нет в долгосрочном плане.

«Конечно, отдельные логистические перебои, курсовые колебания, трудности в международных расчетах оказывают влияние на стоимость кофе. Он действительно дорожает, как и многие продовольственные товары. Вместе с тем я бы не верил страшилкам, будто бы кофе пропадет с российских прилавков», — подчеркнул дипломат.

Он вспомнил, что в 2015 году страна присоединилась к Международной организации по кофе (МОК). Ее штаб-квартира находится в Лондоне.

«Еще один факт: большинство членов МОК (42 из 49 участников) — экспортеры кофейных зерен, среди которых никто не поддержал антироссийскую санкционную кампанию западников», — заверил Биричевский.

Эксперт добавил, что сырье для приготовления напитка везут из Африки, Азии, Латинской Америки. А вот обжаривание и переработка происходят на отечественных предприятиях.

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