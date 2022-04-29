Новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы вступили в силу 1 марта. По ним ветеринарные врачи обязаны присутствовать на производстве постоянно.

Но, как отметил глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, засолка икры непрерывна. Поэтому ждать одобрения специалистов невозможно.

Минсельхоз может составить список отдаленных перерабатывающих заводов, которые смогут солить икру без работников ветслужбы. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.

А еще из-за оболочек уменьшиться ассортимент сосисок и колбасы.