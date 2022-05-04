4 мая
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Потребитель

Новая сеть оптовых рынков появится в России

Создать сеть продуктовых рынков хотят в России, пишут «Известия». Такая инициатива поступила от правительства.

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

Отмечается, что в стране заметно подорожали овощи и мясо. Чтобы граждане тратили на продукты меньше, предлагается создать оптовые рынки. На них еда в розницу будет дешевле, чем в ритейле.

Рынки разбавят монополию торговых сетей и перекупщиков, а еще снизят потери скоропортящихся продуктов. Так считает президент Фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов.

«На оптовых рынках будут только скоропортящиеся продукты: мясо, рыба, молоко, фрукты и овощи. Покупатели — магазины, рестораны, гостиницы, больницы, школы, детские сады, также предусмотрели зону розничной торговли. Продавцы — как производители, так и агенты, посредники. То есть это даже не рынок, а товарная биржа», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Минпромторге назвали способ, как сдержать цены на иностранную продукцию.

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