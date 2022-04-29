Способ сдержать рост цен на иностранную продукцию назвали в Минпромторге

«К сожалению, одностороннее решение некоторых компаний о выходе с российского рынка не отвечает принципам открытости и честной конкуренции. В то время как наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции», — сообщили в ведомстве.