Способ сдержать рост цен на иностранную продукцию назвали в Минпромторге

«К сожалению, одностороннее решение некоторых компаний о выходе с российского рынка не отвечает принципам открытости и честной конкуренции. В то время как наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте, пишет Газета.Ru.
После завершения процедуры регистрации он будет опубликован на официальном сайте Минпромторга.
Более 200 брендов могут вернуться в Россию из-за параллельного импорта.