29 апреля
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Экономика

Способ сдержать рост цен на иностранную продукцию назвали в Минпромторге

Параллельный импорт позволит сдержать рост стоимости на зарубежную продукцию в России благодаря конкуренции со стороны неофициальных партнеров в поставках товаров в страну, сообщает РИА «Новости».

Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию.
Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию.
СС0

«К сожалению, одностороннее решение некоторых компаний о выходе с российского рынка не отвечает принципам открытости и честной конкуренции. В то время как наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте, пишет Газета.Ru.

После завершения процедуры регистрации он будет опубликован на официальном сайте Минпромторга.

Более 200 брендов могут вернуться в Россию из-за параллельного импорта.

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