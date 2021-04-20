Дело о трех перцах. Барнаульский ресторатор победил новосибирского в споре за название

Компания «Фудмаркет», владеющая барнаульским рестораном «Лапша и уши», добилась права использовать в названии обозначение «TomYumBar». Делать это ранее запретил арбитраж по иску новосибирского ресторатора, доказавшего, что только он имеет право использовать это обозначение. Также стали известны результаты скандального разбирательства о товарных знаках, коснувшегося бывших поставщиков торговой сети «Холидей».

Три перца

Барнаульскому ресторану азиатской кухни «Лапша и уши», расположенному на пр. Ленина, 63, суд запретил использовать в наименовании и рекламе обозначение Tom Yum Bar еще в 2018 году.

Иск подал Алексей Макаров, развивающий в Новосибирске сеть ресторанов азиатской кухни. На суде он заявил, что товарный знак — буквенное обозначение «Tom Yum Bar», выполненное в черном цвете с изображением трех красных перцев внизу, — зарегистрировано за ним.

А барнаульцы пользуются им на вывеске, в меню и рекламе без его согласия. Дело Макаров выиграл. Но два года спустя фирма «Фудмаркет» (собственник барнаульского ресторана) подала иск о пересмотре дела по новым обстоятельствам.

Один из новосибирских ресторанов сети Tom Yum Bar. ngs.ru

Дайте денег

Как оказалось, в октябре 2020 года Суд по интеллектуальным правам РФ признал недействительной правовую охрану этого товарного знака, хотя не в полном, так сказать, объеме.

Обозначение, по мнению суда, могут использовать закусочные, кафе, рестораны, кафетерии, рестораны быстрого питания — и еще те, кто предоставляют услуги по приготовлению блюд и их доставке.

Тогда «Фудмаркет» и потребовал пересмотра дела, а арбитраж края отменил ранее вынесенное решение, направив дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

На этот раз Макаров отказался от части требований — он не стал, как раньше, просить признать незаконным использование товарного знака «Tom Yum Bar». Но потребовал от «Фудмаркета» денег: 10 тыс. рублей.

Он считал ее компенсацией за нарушение исключительного права на товарный знак. Но ему отказали и в этом.

Меню. Архив Tom Yam Restaurant

Судья ознакомился с меню

В ходе разбирательств Макаров попытался доказать, что барнаульский ресторан «Лапша и Уши» оказывает услуги бара — очевидно, потому, что барам использовать «Tom Yum Bar» не разрешили.

Тогда судья Максим Кулик вник в дело, решив ознакомиться с меню. А ознакомившись, отметил: ресторан «Лапша и Уши» готовит супы, закуски, салаты, десерты, суши роллы и т.п., а вот алкоголем не торгует. Стало быть, это не бар, а предприятие общественного питания.

В итоге новосибирец полностью проиграл иск и барнаульский ресторан может использовать название «Tom Yum Bar» без опасений. Впрочем, решение еще не вступило в силу — Макаров подал апелляционную жалобу.

«Холидей Классик». Дмитрий Кудрявцев

Поставщики «Холидей» начинают выигрывать

Тем временем стали известны результаты скандального спора о правах на товарные знаки, затеянного компанией «Холидей Маркетинг».

Суть в том, что предприниматели производили и поставляли в сеть «Холидей» продукцию под собственной торговой маркой этой сети. Так, барнаульская фирма «Константа» продавала в магазинах «Холидея» ползунки и распашонки с «лейблом» «Игрята».

Товары давно проданы. «Холидей» обанкротился. Тут выяснилось, что исключительные права на «лейблы» принадлежат компании «Холидей Маркетинг». И она стала требовать от бывших поставщиков «Холидея» денег — компенсацию за использование в прошлом знаков без ее согласия.

Поначалу она выигрывала: с фирмы «Константа» ей удалось взыскать 2,2 млн рублей. Но кассация отменила решения предыдущих инстанций, направила дело в арбитраж края.

И там «Константе» уже удалось доказать, что она ничего не должна компании «Холидей «Маркетинг». Решение, впрочем, тоже еще не вступило в силу. Будет ли его обжаловать «Холидей Маркетинг», также пока неизвестно.