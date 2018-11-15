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День Победы стал самым «качающим» праздником у жителей Алтайского края

Самым популярным мобильным мессенджером у жителей Алтайского края остается WhatsApp, а больше всего трафика в 2018 году пришлось на День победы.

WhatsApp остается самым популярным мобильным мессенджером у жителей Алтайского края. На его долю приходится 91% от общего объема трафика мобильных мессенджеров — у ближайшего сервиса Skype только 1,3%, а у заблокированного в апреле 2018 года Telegram Messenger — 1,28%.

Больше всего мобильного трафика в 2018 году сгенерировал праздник 9 Мая — в День победы абоненты «МегаФона» Алтайского края отправили и приняли через WhatsApp 2,5 ТБ мобильного трафика, что в 2 с лишним раза, чем в среднем за день. Другими самыми популярными праздниками в году стали 8 марта, православная Пасха (8 апреля) и Масленица (12 февраля).

Валерий Казаченко,
директор Алтайского отделения «МегаФона»:

«МегаФоном» на территории Алтайского края построена качественная сеть 3G/4G, благодаря которой даже в небольших поселках региона жители могут пользоваться интернетом практически на тех же скоростях, что и жители мегаполиса. Мобильные мессенджеры — один из самых удобных способов общения, через который можно передавать текст, видео, аудиосообщения и даже совершать голосовые звонки. С дальнейшим ростом проникновения смартфонов трафик мессенджеров будет только увеличиваться.

Стоит отметить, что заблокированный 16 апреля 2018 года в России мессенджер Telegram продолжает показывать рост трафика на одного абонента. Несмотря на то, что среднемесячное количество Telegram-пользователей по сравнению с весной сократилось в 35 раз, средний трафик одного такого пользователя увеличился с 2,2 до 3,9 МБ в месяц.

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