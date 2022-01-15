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Депутат АКЗС Александр Локтев: «Барнаульские единороссы должны решить проблему ремонта межквартальных проездов в Индустриальном районе»

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Локтев считает, что смена руководства Барнаульского отделения «Единой России» придаст новый импульс решению проблем самого густонаселённого района города — Индустриального.

Вид на Индустриальный район.
Вид на Индустриальный район.
Источник: пресс-служба "Единой России"

На следующей неделе барнаульским единороссам предстоит избрать нового секретаря Барнаульского местного отделения партии. Главного барнаульского единоросса изберут в ходе отчётно-выборной конференции партии.

В сентябре 2021 года жители Индустриального района доверили Александру Локтеву представлять их интересы в региональном парламенте. Как отметил депутат, поддержка жителей самого крупного и молодого района краевого центра ценна и накладывает двойную ответственность.

— В Алтайском краевом Заксобрании я представляю интересы сотен тысяч жителей города. Индустриальный район не только самый молодой и густонаселённый, но и самый быстрорастущий. Ежегодно наш район прирастает новыми кварталами и целыми микрорайонами. По итогам наших предвыборных встреч с жителями новостроек я составил для себя анализ проблем, волнующих моих избирателей. На первом месте идут дороги, а именно: строительство дорог и межквартальных проездов. Кроме того, я, как отец троих детей, разделяю боль семей Индустриального района в части нехватки здесь спортивных объектов и объектов дополнительного образования. Конечно же, частично, нам удаётся решать проблему доступности занятий физической культурой и спортом с помощью государственно-частного партнерства. Напомню, мы совместно с городской администрацией строим самый крупныйв Сибири спортивный центр для занятий смешанными единоборствами. Однако этого недостаточно. Поэтому считаю целесообразным, чтобы и секретарь местного отделения партии помогал нам в детальной проработке того или иного вопроса, имел прямой контакт с представителями городской администрации и другими органами власти. И нам, депутатам, важно, чтобы команду барнаульских единороссов вёл человек, имеющий дополнительные рычаги воздействия, обладал возможностью оперативного подключения в проводимую нами работу по улучшению городского пространства, повышению благополучия горожан, — подчеркнул Александр Локтев.

По мнению парламентария, для эффективного решения этих важных вопросов необходимо использовать все лоббистские возможности представителей «Единой России».

— Администрации города необходимо не только обратить внимание на эти проблемы, но и подключиться к их решению. Для меня, как депутата регионального уровня, важно, чтобы все уровни и ветви власти, а в нашем случае — это Алтайское краевое Заксобрание, Правительство региона, Барнаульская гордума и администрация города, работали единой командой. Тем более, что у партии «Единой России» в АКЗС и БГД большинство, наши однопартийцы трудятся и в исполнительной власти, а значит, мы просто обязаны решать проблемы быстро и эффективно, — резюмировал Александр Локтев.

Напомним, избрание секретаря состоится на конференции Барнаульского отделения партии 18 января.

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