Дизельные горелки для котлов: как выбрать

Какими преимуществами обладают дизельные горелки?
Широкий выбор дизельных горелок доступен здесь. К основным их преимуществам можно отнести следующие:
- нет необходимости получать разрешение на установку от соответствующих инстанций, как в случае с газовыми горелками;
- доступная цена и возможность подобрать модель под нужды любого по площади помещения;
- простой монтаж;
- низкий уровень шума при работе;
- быстрый старт работы устройства и практически моментальная подача тепла;
- эффективное и экологичное решение, поскольку при высоком КПД дизельных колонок объем выбросов вредных веществ минимален;
- простое и понятное управление, осуществляемое в автоматическом режиме;
- комфортная эксплуатация;
- долгий срок полезного использования.
Экономичный расход топлива — еще одно преимущество современных моделей дизельных колонок. Цены зависят от мощности, производителя, типа устройства и многих других факторов, поэтому при выборе необходимо обращать внимание на максимальное число параметров.
Основные критерии выбора агрегата
Чтобы отопительное оборудование полностью соответствовало существующим у его владельца запросам, необходимо обратить внимание на целый ряд параметров:
- Мощность и тип ее регулировки. Мощность горелки должна быть выше, чем топовая мощность основного агрегата с учетом сопротивления топки выхлопным газам.
- Сложность автоматики. Чем она выше, тем дороже обойдется горелка. На современных агрегатах устанавливают датчики давления и температуры, контроля горения и очистки камеры, управляемый вентилятор и прочее.
- Наличие подогрева топлива. Такая опция обеспечивает улучшение работы системы, поэтому модели с подогревом стоят дороже.
- Расход топлива. От этого зависит, сколько средств придется тратить на отопление заданной площади.
- Количество ступеней. Это один из основных показателей. Если ступень одна, то конструкция простая, цена невысокая, но система способна работать только на полную мощность. Двухступенчатые модели могут функционировать в двух режимах: на 50% или 100%. Наиболее технологически сложный и прогрессивный тип агрегата – модулируемый. Его цена существенно выше, но вы сами устанавливаете требуемую мощность.
- Компания-производитель. Не стоит доверять продукции малоизвестных и сомнительных фирм, горелки которых не имеют широкого распространения.
Подобрать оптимальную дизельную горелку без наличия соответствующих знаний и опыта – непросто. При сложностях в выборе вы всегда можете обратиться к профессиональным консультантам фирмы, в которой будете приобретать оборудование.
Источник материала: сайт Boilerparts.ru