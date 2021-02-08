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Потребитель

До максимального значения за пять лет выросла стоимость электроэнергии

В России стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять лет, сообщает «Коммерсантъ».

Электричество.
Электричество.
СС0

При этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.

Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций, пишет Lenta.ru. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков, причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

Алтайский край занял четвертое место в списке российских регионов по росту цен на электроснабжение в 2020 году.

Единый тариф

Решение о переходе Алтайского края на единый с Республикой Алтай тариф на передачу электроэнергии пока не принято, хотя эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Замначальника управления края по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков назвал условия, при которых переход станет возможным.

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