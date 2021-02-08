До максимального значения за пять лет выросла стоимость электроэнергии

При этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.
Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций, пишет Lenta.ru. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков, причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.
Алтайский край занял четвертое место в списке российских регионов по росту цен на электроснабжение в 2020 году.
Единый тариф
Решение о переходе Алтайского края на единый с Республикой Алтай тариф на передачу электроэнергии пока не принято, хотя эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Замначальника управления края по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков назвал условия, при которых переход станет возможным.